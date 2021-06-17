РИАМО - 17 июн. В столице до конца текущего года продлили акцию «Время ранних», которая позволяет пассажирам ездить на 2 линиях метро со скидкой во внепиковое время, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках акции пассажиры могут проехать по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям в 2 раза дешевле. Для этого необходимо попасть в метро с момента его открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15 . Эффект от акции, которая действует в мегаполисе, сравним с запуском на линию 5 дополнительных поездов. Так, за время ее действия свой маршрут изменили 8 тыс. пассажиров.

С 12 мая в столице снижена цена на ж/д поездки до станций Сортировочная, «Электрозаводская» и Казанского вокзала. Таким образом удалось разгрузить станцию «Выхино».

«По указу мэра Москвы эта неделя объявлена нерабочей. Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки. Пользуйтесь транспортом не в часы пик и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и проявляйте заботу о других», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Акция, запущенная в ноябре прошлого года, помогает сделать поездки безопаснее, в том числе и во время пандемии коронавируса.

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