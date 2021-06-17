РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. Горячую воду отключили на нескольких улицах городского округа Щелкова в четверг в связи с устранением аварийной ситуации на сетях теплоснабжения по улице Комсомольская, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача горячего водоснабжения прекращена по следующим адресам: улица Комсомольская №№3, 7/3; улица Сиреневая №№6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 22, 26; улица Полевая №№6а, 6б, 8а, 16; улица Талсинская №№2а, 4а, 6а, 8а.

Горячее водоснабжение будет восстановлено после завершения аварийных работ. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.