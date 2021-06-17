РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. По поручению главы Балашихи Сергея Юрова рукопись 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Головкина опубликуют в литературно-публицистическом журнале «Голоса сердец» и помогут выпустить книгу «Дети войны», сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Об этом стало известно во время личного приема главы городского округа в администрации муниципалитета. Встреча с населением прошла в режиме онлайн-конференции. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Головкин обратился к Сергею Юрову с просьбой оказания содействия в издании его книги «Дети войны», где труженик тыла описывает жизнь трудового народа.
Литературно-публицистический журнал «Голоса сердец» более 10 лет дает возможность читателям знакомиться с произведениями местных авторов. Евгений Головкин всю свою жизнь посвятил работе в конструкторских бюро на оборонных предприятиях Москвы. В Балашихе живет с 1982 года.
Кроме того, в ходе личного приема главы рассмотрели вопросы имущественного характера, а также связанные с земельными участками граждан и благоустройством дворов.
Проведение таких приемов жителей позволяет решать первоочередные проблемы балашихинцев.
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