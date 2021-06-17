РИАМО - 17 июн. Торги Московской биржи в четверг открылись с укрепления американской валюты, а курс европейской валюты снизился, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стоимость доллара выросла на 13,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов. Она составила 72,7 рубля.

Курс евро снизился в начале торговой сессии. Он опустился на одну копейку и достиг 87,1 рубля за денежную единицу.

В настоящее время правительство России разрабатывает способы снизить влияние доллара на экономику страны. Для этого в течение июня планируется сократить долю долларов в Фонде национального благосостояния.

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