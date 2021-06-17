РИАМО - 17 июн. Подмосковный УФАС отнес ООО «Дорожно-строительная компания «Дорлидер» к недобросовестным поставщикам, данные предоставил ГБУ «Мосавтодор», сообщает пресс-служба управления.

Учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. Но в нужный срок подписанный контракт не предоставили. Тогда учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта. Речь шла о поставке асфальтобетонной смеси.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.