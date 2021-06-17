РИАМО - 17 июн. Миллионы людей уже привились от коронавируса и избежали осложнений инфекции, поэтому крайне важно, чтобы россияне поверили в необходимость прививки, сообщил педиатр и хирург, президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой труда России Леонид Рошаль.

«Я не понимаю тех, кто отказывается от вакцинации. Посмотрите, ведь многие страны — та же Америка, Израиль и Великобритания — до 50-60% людей понимают, что вакцинация нужна. И с успехом сделали ее. У нас около 10%. Почему у нас так? Вот это очень обидно», — сказал Рошаль.

По его мнению, во многом это недоработка СМИ, которые недостаточно доносят до россиян необходимость вакцинации.

«Сейчас дискутируется вопрос: надо ли делать так, чтобы вакцинация была обязательной? Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших, с одной стороны, а с другой — не уменьшающееся число умерших», — подчеркнул врач.

Рошаль заявил, что поддерживает тех, кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной.

«Миллионы людей привились, смертельных случаев нет, осложнения минимальные. У меня была 2-3 дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих. Ну, поболела немного рука. Но сейчас у меня есть антитела и я на какой-то период защищен. Если будут падать антитела — привьюсь еще раз», — добавил он.

По словам хирурга, очень важно, чтобы жители России поверили в вакцинацию, вокруг которой сегодня ходит много сплетен и фейков.

«За здоровье народа надо отвечать, а за фейки — наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против Covid-19. И правильно делают. Уже скоро некуда будет класть больных», — считает Рошаль.

Врач также напомнил о необходимости носить маски.

«Считаю, что маска спасла мне жизнь. Если бы я заболел, допустим, год тому назад, я бы, может, не давал этот комментарий. За это время мы много сделали. Кроме того, маска спасает и от, например, гриппа, которого стало реально меньше, что доказывает статистика и других стран», — заключил специалист.

Ранее в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряде других. Аналогичные меры приняты и в Москве.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, обязательная вакцинация работников сферы услуг позволит снизить риск распространения коронавируса и избежать новых антиковидных ограничений.

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