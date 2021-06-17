РИАМО - 17 июн. В России увеличилась доля займов на отдых, средняя сумма одолженных в начале летнего сезона средств составляет 700-800 тыс. рублей, пишет в четверг газета «Известия».

По информации финансового маркетплейса «Юником-24», количество займов выросло с началом каникул у школьников, а также периода отпусков. Так, с 1 по 7 июня заявки на подобные займы в МФО составили 3-4%, а годом раньше – 2-2,5%. Показатель, который вернулся к значению до пандемии, говорит о том, что покупательская способность россиян восстанавливается.

Среди тех, кто занимает у МФО, за границу могут отправиться 5% респондентов, еще 40% собираются отдохнуть в России. У 45% опрошенных нет денег на посещение родственников и друзей в других городах, еще 10% не могут отдохнуть за городом.

В среднем около 70% граждан РФ собираются потратить на отпуск не больше 60 тыс. рублей, еще 20% рассчитывают на сумму в 61-80 тыс., а 10% могут потратить свыше 81 тыс. рублей.

При этом преимущественному количеству россиян не достает около 20-30% суммы, эти деньги берутся в МФО. Самый большой спрос на отпускные займы наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что средняя сумма кредита на отдых равна 700-800 тыс. рублей. Несмотря на это, на оплату отпуска уходит не больше 20-30% от названной суммы.

По данным пресс-службы туристического оператора «Интурист», «кредитный» подъем на туристическом рынке происходит не в первый раз. Так, в прошлом году произошел коллапс. Туристы взяли кредита для того, чтобы отдохнуть в Турции, однако отпуск не состоялся. Тогда туристические агенты предложили россиянам перенести их туры на другие, более поздние даты вместо возврата денег, которые уже ушли турецким партнерам, а туристам нужно было возвращать кредиты.

Директор по информационным технологиям Tez Tour Россия Лев Фирсов отметил, что летом текущего года на готовности взять в долг сказалась высокая средняя стоимость отдыха, которая составляет 110 тыс. рублей на 2 человека. В основном кредит берется на авиабилеты, цена на которые ниже, чем на пакетный тур.

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