РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Глава Балашихи Сергей Юров оценил ход работ по благоустройству лесной части Пестовского парка, в рамках которого к 15 июля оборудуют скейт-парк и памп-трек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Облагораживать лесную зону начали в апреле текущего года. В ходе третьего этапа благоустройства парка, который планируют завершить в августе, облагородят центральную аллею, оборудуют лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 км с пунктом проката спортинвентаря, а также скейт-парк и первый в городе памп-трек.

«В 2017 году Пестовский парк был поделен на две территории: лесную и партерную. Партерную часть мы уже благоустроили. Здесь есть все необходимое для отдыха: большая спортивная зона, детская площадка, также была оборудована достаточно интересная входная группа, но мы продолжили получать пожелания от жителей по развитию Пестовского парка. Прежде всего молодежь просила нас организовать здесь скейт-парк», — сказал Юров.

Скейт-парк площадью 600 квадратных метров сможет одновременно вместить 20 человек, памп-трек — порядка 15. Их планируют открыть 15 июля.

Работы выполняют специалисты компании «Спортивная архитектура». По словам ее директора Марии Лариной, сейчас они находятся на завершающем этапе подготовительных работ и устройства дренажной системы памп-трека.

«На следующей неделе мы приступаем к его активному профилированию: появится рельеф, будет видно траекторию. Со скейт-парком такая же концепция», — подчеркнула Ларина.

Кроме того, в июле во входной группе Пестовского парка откроется семейное кафе на 50 посадочных мест, а в 2022 году центральное общественное пространство микрорайона Железнодорожный сделает еще функциональнее веревочный парк. Трассу протяженностью 70 метров планируют открыть в апреле 2022 года.