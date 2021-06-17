РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Глава Балашихи Сергей Юров оценил ход работ по благоустройству лесной части Пестовского парка, в рамках которого к 15 июля оборудуют скейт-парк и памп-трек, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Облагораживать лесную зону начали в апреле текущего года. В ходе третьего этапа благоустройства парка, который планируют завершить в августе, облагородят центральную аллею, оборудуют лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 км с пунктом проката спортинвентаря, а также скейт-парк и первый в городе памп-трек.
Скейт-парк площадью 600 квадратных метров сможет одновременно вместить 20 человек, памп-трек — порядка 15. Их планируют открыть 15 июля.
Работы выполняют специалисты компании «Спортивная архитектура». По словам ее директора Марии Лариной, сейчас они находятся на завершающем этапе подготовительных работ и устройства дренажной системы памп-трека.
«На следующей неделе мы приступаем к его активному профилированию: появится рельеф, будет видно траекторию. Со скейт-парком такая же концепция», — подчеркнула Ларина.
Кроме того, в июле во входной группе Пестовского парка откроется семейное кафе на 50 посадочных мест, а в 2022 году центральное общественное пространство микрорайона Железнодорожный сделает еще функциональнее веревочный парк. Трассу протяженностью 70 метров планируют открыть в апреле 2022 года.
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