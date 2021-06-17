С 17 по 20 июня в Москве состоится одно из главных событий в мире литературы и издательского бизнеса — книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он пройдет в гибридном формате: офлайн и онлайн. Посетителей ждут яркие книжные премьеры, автограф-сессии и многое другое. О том, как изменилось мероприятие за последние годы и сможет ли когда-нибудь электронная книга заменить бумажную, директор книжного фестиваля Андрей Гельмиза рассказал в интервью РИАМО.

— Андрей Валерьевич, 17 июня в седьмой раз открывается книжный фестиваль «Красная площадь». Каким он стал за эти годы?

— Если бы фестиваль был ребенком, он бы пошел в школу: семь лет, уже пора. К присущей возрасту резвости и любопытству к новому начинает добавляться осознанность, у фестиваля начинается новый интересный период.

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— Что изменилось в фестивале после пандемии?

— Пандемия повлияла на всех нас: на жизнь, на авторов, на издателей и на сам фестиваль. В прошлом году «Красная площадь» стала первым массовым мероприятием в мире, которое прошло во время пандемии. Мы понимали, что нам необходимо искать формулу существования в новой реальности, которая совместит безопасность и хорошее настроение.

И сегодня коронавирус нас еще не покинул, и мы принимаем вызовы, которые бросает пандемия, фестиваль, используя накопленный опыт, подстраивается под текущие обстоятельства и продолжает развитие.

— Сколько издательств из регионов будут представлены на фестивале в этом году?

— Если в прошлом году по понятным причинам мы не могли пригласить региональные издательства, то сегодня у нас такая возможность появилась. В этом году на Красной площади будут представлены книги из 45 регионов.

— А кто-то из известных авторов посетит мероприятие?

— Да, гостей ожидают встречи с известными авторами, почти все они — литературные звезды. На фестивале будут также артисты театра, кино, музыкальные исполнители.

Мы делаем фестиваль не для того, чтобы познакомить читателей с двадцаткой лучших писателей или продемонстрировать сотню бестселлеров. Мы помогаем найти каждому своего автора, свою книгу.

Программа построена так, чтобы посетители отправились на поиски, заблудились, но в конце концов нашли для себя что-то интересное.

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— Как вы думаете, какая книжная премьера в рамках фестиваля станет самой яркой?

— Главное, что мы приготовили массу премьер. Многие издатели выпускают новые книги именно к этому событию.

— В этом году мероприятие пройдет и онлайн?

— Да, сегодня гибридные мероприятия становятся нормой. Мы были одной из первой площадок в мире, которая начала работать в этом формате. В прошлом году мы не были уверены, сможем ли провести фестиваль офлайн, поэтому активно запускали мультимедийную платформу.

Сегодня фестиваль на площади и онлайн-мероприятие — это равноправные вещи. Мы смешали форматы и будем рады увидеть гостей, которые придут на площадь, но я уверен, что наша программа будет интересна и тем, кто решит остаться по ту сторону экрана и посетит фестиваль онлайн.

— Гибридный формат — это вынужденная мера из-за пандемии, или он будет существовать и дальше?

— Во всяких обстоятельствах есть свои плюсы. Пандемия подтолкнула нас к переосмыслению многих вещей. Цифровизация и медиализация происходящего ускорились, и мы на передовой этого тренда. Мы готовы развивать альтернативные форматы и дальше, нам это направление кажется интересным.

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— Будут ли какие-то социальные акции на фестивале в этом году?

— Конечно, у нас на фестивале регулярно проходит акция «Подари ребенку книгу», организованная Российской государственной детской библиотекой. В ее рамках участники мероприятия или посетители могут оставить нам книгу, которую мы доставим в одну из региональных библиотек. Ассортимент библиотек в регионах не такой широкий, и новинки приходят туда не так быстро. Поэтому мы очень дорожим этой акцией, поскольку она позволяет доставить новинку с Красной площади прямо в библиотеку.

— Андрей Валерьевич, как сейчас россияне относятся к литературе? Стали они больше читать или меньше?

— Сейчас мы читаем гораздо больше, чем раньше, потому что нас окружает электронный текст. Но в основном это текст интернета и смс, текст инфопотока коротких информационных выкриков. Мир же гораздо интереснее и сложнее и не умещается в чате. Картину мира в деталях и оттенках отрывает большая литература, и хороших книг не становится меньше.

— Много ли книг издатели увозят обратно с фестиваля? Или люди скупают все?

— Издатели продают книги достаточно успешно. На фестивале всегда хорошие продажи, но, конечно, издания привозят с запасом, и что-то уезжает домой. Однако большая часть книг уходит с площади вместе с читателями.

— Сейчас больше читают бумажные книги или их электронные версии?

— Статистика говорит, что сейчас бумажных книг читают гораздо больше, чем электронных.

Электронный сегмент, безусловно, растет и очень интересно развивается, но мы по-прежнему живем в мире бумажной книги.

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— Когда-нибудь электронная книга сможет заменить бумажную?

— Формат книги меняется, у изданий могут возникнуть и другие формы помимо тех, которые мы сегодня называем бумажной и электронной. Это хорошо, пусть у читателя будет выбор.

— А какой формат книг предпочитаете вы?

— Когда я понял, что стал меньше читать, я даже запустил «Первое мобильное издательство», в надежде что это исправят электронные книги, которые всегда с тобой. Потом я продолжал изучать электронное книгоиздание, основал форум о будущем книги «Книгабайт». Поэтому я могу сказать, что с электронными книгами я знаком давно и хорошо. Но читать люблю бумажные.

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