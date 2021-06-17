РИАМО - 17 июн. В парке «Покровское-Стрешнево» заметили редкую бабочку зорьку, занесенную в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Зорьку отличает белый окрас и яркие оранжевые пятна. Ее можно встретить на территории городских лесов и речных долин», — говорится в сообщении.

В целом в Москве обитает много видов бабочек. В июне можно наблюдать сразу несколько представителей, занесенных в Красную книгу, например голубянку алексис и аргус, переливницу большую и траурницу.

Всего в столице обитает 200 видов бабочек.​

Ранее на территории памятника природы «Серебряный Бор» замечены голубянка алексис и голубянка аргус. Вместе с зорьками они находятся в Красной книге Москвы под 3-ей категорией редкости.

В Красную книгу Москвы дополнительно внесли более 100 видов растений и животных>>