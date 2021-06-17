РИАМО - 17 июн. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ открывает запись на онлайн-курс «Маркетолог в социальных сетях. С нуля до middle», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие смогут научиться продвигать свои аккаунты в интернете. Всего будет семь вебинаров.

«Техноград» отвечает кадровым вызовам, предлагая новые образовательные программы. Данный курс поможет начинающим и опытным маркетологам повысить квалификацию в направлении SMM и сразу использовать полученные знания на практике», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Первое занятие состоится уже 22 июня. Слушателям расскажут о маркетинговых моделях и метриках. Кроме того, на лекции будет уделено внимание вопросам определения целевой аудитории.

Второе занятие посвящено SMM-стратегиям, третье — контенту, четвертое — таргетированной рекламе. На пятом слушатели узнают, как продвигать продукт через блогеров, на шестом будет обсуждаться личный бренд. На последнем занятии слушатели узнают, как создать собственное SMM-агентство.

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