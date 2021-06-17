РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Пробка протяженностью почти 5 километров образовалась на выезде из подмосковного Красногорска в четверг утром, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе движение в сторону Москвы затруднено от съезда с Ильинского шоссе до поворота на улицу Маршала Прошлякова. Этот участок дороги обозначен на карте красным, далее до Крылатской улицы скорость потока также снижена – маршрут обозначен желтым.

На дорожную ситуацию на Новорижском шоссе влияют ремонтные работы, которые проводят в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова с 13 июня по 23 июля.