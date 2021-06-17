РИАМО - 17 июн. Государственная дума РФ во втором чтении одобрила поправки к закону «О связи», они позволят предоставить Роскомнадзору доступ к информации об абонентах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Документ, который уже опубликован в базе данных Госдумы, гласит, что в него вошли дополнительные поправки, в том числе нормы для борьбы с серыми SIM-картами, предложенные Роскомнадзором.

Согласно инициативе, операторов обяжут передавать информацию об абонентах и пользователях корпоративных тарифов. Кроме того, у надзорного ведомства появятся данные об оборудовании, которым пользуются россияне.

В случае принятия документа, ведомство получит доступ к информации о фактах, дате и времени получения, а также передачи голосовой информации и сообщений, среди которых также аудио и видео.

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