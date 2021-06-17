РИАМО - 17 июн. Станция «Кунцевская» Большой кольцевой линии метрополитена будет выглядеть в стиле античной мозаики, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все поверхности — полов, стен и потолков — имитируют античную мозаичную технологию тераццо в светло-сером оттенке. На потолке также используются глянцевые белые панели, они подобны просветам в скалах», — сказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

На платформе и в павильоне будут использоваться цилиндрические светильники в качестве источника света, на них будет нанесен фоторисунок тераццо.

Станцию «Кунцевская» планируют открыть уже в этом году. Она будет расположена между станциями «Терехово» и «Давыдково» на западном участке БКЛ.

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