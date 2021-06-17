РИАМО - 17 июн. Свыше 50% составила готовность станции «Университет дружбы народов», которая разместится на Троицкой линии столичного метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новая станция появится на границе районов Обручевский и Коньково. Она расположится вдоль улицы Академика Опарина около пересечения с улицей Миклухо-Маклая.

«В шаговой доступности от новой станции расположено несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, реже используя наземный транспорт», — сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На первом участке Троицкой линии столичной подземки возводятся станции «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри». На текущий момент станции связаны тоннелями. Длина участка Троцкой линии составляет 13 км.

Ввод Троицкой линии, по словам Загрутдинова, позволит разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии подземки. Возведение линии важно для жителей Коммунарки, Щербинки и Троицка.

Троицкая линия протянется от станции «ЗИЛ» до Троицка, в ее состав войдут 17 станций. Протяженность линии составит 40 км. По прогнозам, ей будут пользоваться порядка 100 тыс. пассажиров в сутки.

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