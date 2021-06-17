РИАМО - 17 июн. Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал вузам столицы начать учебный год в гибридном формате, то есть допускать на очное обучение тех, кто сделал прививку от коронавируса и имеет антитела, сообщает ТАСС.

Гибридный формат обучения, который могут организовать уже 1 сентября, предполагает, что очно смогут учиться те, кто привился от Covid-19. Также на занятия допустят студентов со справками об антителах или документами о противопоказаниях к прививке. Остальные студентам придется учиться в удаленном режиме.

На текущий момент вузы уже отработали дистанционные технологии. Это позволит им поддерживать высокий уровень качества обучения.

Помимо прочего, среди работников и студентов может начаться разъяснительная работа с медспециалистами, которые объяснят причины, по которым нужно вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, согласно рекомендации, учащихся и сотрудников могут информировать о количестве тех, кто заболел и перешел в режим самоизоляции, каждую неделю.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, в срок до 15 августа нужно вакцинировать не менее 60% работников университетов. Также необходимо провести информационную кампанию среди работников вуза и студентов о том, что нужно соблюдать антиковидные меры.

Помимо упомянутого, предлагается отменить гостевой режим в университетских общежитиях, а также усилить контроль на входе в вузы и ужесточить соблюдение мер профилактики заболевания.

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