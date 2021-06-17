РИАМО - 17 июн. Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал вузам столицы начать учебный год в гибридном формате, то есть допускать на очное обучение тех, кто сделал прививку от коронавируса и имеет антитела, сообщает ТАСС.
Гибридный формат обучения, который могут организовать уже 1 сентября, предполагает, что очно смогут учиться те, кто привился от Covid-19. Также на занятия допустят студентов со справками об антителах или документами о противопоказаниях к прививке. Остальные студентам придется учиться в удаленном режиме.
На текущий момент вузы уже отработали дистанционные технологии. Это позволит им поддерживать высокий уровень качества обучения.
Помимо прочего, среди работников и студентов может начаться разъяснительная работа с медспециалистами, которые объяснят причины, по которым нужно вакцинироваться от коронавируса. Кроме того, согласно рекомендации, учащихся и сотрудников могут информировать о количестве тех, кто заболел и перешел в режим самоизоляции, каждую неделю.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, в срок до 15 августа нужно вакцинировать не менее 60% работников университетов. Также необходимо провести информационную кампанию среди работников вуза и студентов о том, что нужно соблюдать антиковидные меры.
Помимо упомянутого, предлагается отменить гостевой режим в университетских общежитиях, а также усилить контроль на входе в вузы и ужесточить соблюдение мер профилактики заболевания.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Когда делать прививку от клещевого энцефалита и сочетается ли она с вакциной от коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Как работает мобильный пункт вакцинации в самом центре Москвы, выяснила корреспондент РИАМО.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии