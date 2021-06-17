РИАМО - 17 июн. К команде «Мосволонтера» присоединились уже 125 тыс. добровольцев, неравнодушные люди участвуют в добровольческих проектах и конкурсах, в благотворительных и патриотических акциях, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель — поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чаще всего волонтерами становятся те, кто моложе 30 лет. В этом году средний возраст добровольца — 29 лет. Чуть более 43% волонтеров работают, 27,4% — студенты. Еще 15,7% учатся в школе.

48,7% имеют высшее образование, 17,2% имеют неполное высшее, а 17,2% — среднее общее или профессиональное образование.

Чаще всего добровольцев привлекает социальное, культурное и спортивное направления работы.

Эти люди помогают сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Самой масштабной и продолжительной в этом направлении стала общероссийская акция #МыВместе. Она началась 28 марта прошлого года и продлилась год. Свыше 23 тыс. волонтеров помогали тем, кто оказался на самоизоляции. Они доставляли еду, лекарства и другие нужные вещи.