РИАМО - 17 июн. В подмосковном Клину перед судом предстанут двое мужчин 42 и 50 лет, обвиняемые в кражах имущества из квартир, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

При совершении преступлений один из злоумышленников оставался на лестничной площадке наблюдать за обстановкой, другой с помощью отмычек взламывал замки дверей и проникал в квартиры. Оттуда мужчина похищал деньги, ювелирные изделия и электронику. После они скрывались на автомобиле.

«Таким образом, правонарушители совершили 2 кражи в городском округе Клин. Общая сумма материального ущерба составила более 400 тыс. рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемых в совершении противоправных деяний и вели за ними наблюдение», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

После совершения очередного преступления мужчины были задержаны. При обыске у них нашли похищенное имущество, 46 отмычек, болванки для ключей и инструменты. В настоящий момент уголовное дело направили в суд.