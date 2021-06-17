РИАМО - 17 июн. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром в четверг задержали и отменили 49 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали 20 рейсов, еще 1 отменили. Во Внукове задержано 9 рейсов, отменено – 10. В Шереметьеве задержали 3 и отменили 3 рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменили 2 рейса, задержали 1 рейс.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями либо обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.