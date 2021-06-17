РИАМО - 17 июн. По словам главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, люди, которым ввели только один компонент вакцины от коронавирусной инфекции, могут заразиться Covid-19 и после прививки, сообщает Газета.ru.
Главврач отметил, что подобные случаи уже встречались. Они происходили у тех, кто привился от заболевания первым компонентом препарата.
Первый такой случай, по словам медика, зафиксировали 30 декабря прошлого года. В настоящее время известно о 136 пациентах, которые заболели коронавирусом уже после прививки. Всего в общей сложности через больницу в Коммунарке за это время прошло 23,28 тыс. заразившихся.
«Получилось, что тот анализ, который мы проходили, это 0,6% от пролеченных больных, но мы еще проанализировали среднее время от прививки до госпитализации, получилось 5-6 дней, а мы помним, что иммунитет устойчивый появляется после второго компонента через 14 дней», — сказал Проценко в прямом эфире в Instagram.
Проценко подчеркнул, антитела не вырабатываются даже после введения 2 доз вакцины у 8-10% людей, при этом у 90% привитых организм показывает желанный иммунный ответ.
Главврач отметил, что тем, кто переболел Covid-19, стоит сделать прививку через 7-8 месяцев после болезни.
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