РИАМО - 17 июн. Загруженность московских дорог утром в четверг составила 3 балла из 10 возможных, в вечернее время на дорогах мегаполиса ожидаются 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение транспорта в настоящий момент затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Проблем с движением нет на Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.

Причиной осложнения движения могут стать дорожные работы. Они проходят на Волоколамском, Пятницком и Дмитровском шоссе, 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, проспекте Мира, Большом Каменном мосту, а также других участках.

В четверг в столице ожидается жаркая погода без осадков. Температура днем составит до плюс 27 градусов.