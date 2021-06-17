РИАМО - 17 июн. На текущий момент срочная служба в Вооруженных силах РФ зачитывается в трудовой стаж, 1,8 пенсионного коэффициента начисляется гражданину за каждый год, сообщает РИА Новости.

Начисление коэффициентов происходит за время официального трудоустройства человека, их количество зависит от суммы страховых взносов и стажа.

По данным пресс-службы Пенсионного фонда России, в некоторых случаях учитывается и служба до 2002 года. Тем не менее подобный вариант дает наибольший размер выплат не на постоянной основе.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты представляют собой показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляются за год работы либо другой деятельности, которая учитывается для расчета пенсии. Во время того, когда человеку назначают пенсию, все коэффициенты, которые были начислены, складываются.

Ранее Росстат сообщал, что самые большие пенсии в России положены государственным гражданским служащим.