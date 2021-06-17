РИАМО – 17 июн. В летний период стоит добавить в свой рацион побольше фруктов, ягод и овощей, таких как абрикосы, персики, кабачки, баклажаны, яблоки, морковь, огурцы, виноград и малина, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук клиники «СМ-Доктор» Ульяна Румянцева.

«Персики богаты железом, магнием, медью и калием, а также содержат много каротина и пектинов, что положительно влияет на пищеварение, иммунитет и состояние кожи. А в абрикосах, кроме того, много антиоксидантов», - сказала Румянцева.

Она отметила, что кабачки богаты калием, фосфором, кальцием, магнием, которые положительно сказываются на состоянии организма. Баклажаны будут полезны при повышенном уровне холестерина и мочевой кислоты, так как содержащиеся в них микроэлементы — кальций, фосфор, калий, натрий, железо, магний, каротин, витамины группы В, С, РР — снижают риск развития атеросклероза.

«Яблоки не только вкусные и недорогие, но вместе с тем и очень полезные из-за высокого содержания в них клетчатки, витамина С и других антиоксидантов. Морковь является самым богатым бета-каротином продуктом, необходимым для кожи, зрения, функции печени и сердечно-сосудистой системы», - отметила врач-диетолог.

Эксперт добавила, что не лишним будет добавить в свой рацион огурцы и помидоры. Первые восполняют запасы воды и калия в жаркие летние дни, а вторые способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, обладают противоопухолевым эффектом, полезны для зрения.

«Виноград мы привыкли видеть на прилавках круглогодично, однако наиболее полезен он в летнее время, так как благодаря высокому содержанию антиоксидантов спасает нашу кожу от увядания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Богата антиоксидантами и витамином С и малина, кроме того, она содержит природные вещества, способствующие липолизу (расщеплению жира), а эллаговая кислота стимулирует противоопухолевый иммунитет», - рассказала Румянцева. ​