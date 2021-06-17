РИАМО – 17 июн. Летом стоит воздержаться от кофе, сладких газированных напитков и фастфуда, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук клиники «СМ-Доктор» Ульяна Румянцева.

«Старайтесь избегать кофе, кофеиносодержащих, сладких газированных напитков, энергетиков. Сладкая газировка, помимо наличия в ней большого количества калорий, приводит к обезвоживанию. Кофейные напитки и энергетики дают повышенную нагрузку на сердце, которое в жару и так работает с напряжением», - сказала Румянцева.

Она отметила, что летом также стоит исключить блюда японской кухни, фастфуд и продукты с использованием сырых яиц.

«Стоит также отказаться от тортов и пирожных с кремом. В кулинарии крем для тортов и другой выпечки производится в основном из сливочного масла и яичных белков. Эти ингредиенты также очень быстро портятся и нередко приводят к отравлению», - добавила эксперт.

Она подчеркнула, что для хорошего самочувствия в жаркую погоду также стоит исключить из своего рациона майонез и консервированные продукты. В целом главное — не перегружать организм тяжелой мясной, жирной и скоропортящейся едой.