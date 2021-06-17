РИАМО - 17 июн. Жаркая погода без осадков прогнозируется в четверг в Москве и Подмосковье, температура днем составит до 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем солнечную и сухую погоду в регионе удержит западный антициклон. При малооблачной погоде осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов, а в области она будет колебаться от 22 до 27 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха в утренние часы будет повышенное, в дневные часы — в пределах нормы.

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