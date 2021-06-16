РИАМО - 16 июн. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на заседании правительства РФ высоко оценил работу Подмосковья в ликвидации накопленного вреда в области экологии, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Завершение работ в Московской области позволит улучшить качество жизни почти для 614 тысяч человек», - сказал Козлов.

Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин отметил, что хорошей новостью стало перераспределение средств в рамках проекта «Чистая страна». Оно ускорит рекультивацию полигонов ТКО.

«Сейчас идет работа на семи полигонах в округах Пушкинский, Наро-Фоминский, Ступино, Сергиево-Посадский, Серпухов и Одинцовский», – рассказал Разин.

Помимо прочего, по другим объектам уже разрабатывается проектно-сметная документация. Работа в этом направлении ускорится в случае привлечения дополнительных ресурсов.

Ранее Минэкологии Подмосковья утвердило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации закрытого полигона ТКО «Сафоново» в Раменском городском округе.