РИАМО - 16 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовало постоянный контроль за качеством содержания железнодорожной инфраструктуры, создана рабочая группа для оперативного контроля и реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года на качество и содержание инфраструктуры железной дороги поступило более 2 тыс. обращений от жителей, из них около 350 жалоб, или 17%, повторные.

«Мы заинтересованы в комфорте и удобстве общественного транспорта для жителей и гостей Подмосковья. Чтобы повысить качество содержания и оперативность устранения замечаний в части железнодорожной инфраструктуры, в конце апреля создали рабочую группу с ответственными структурами, которые еженедельно рассматривают обращения и причины повторных жалоб», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Все железнодорожные объекты на территории Подмосковья оцифровали в системе контроля и планирования дорожной инфраструктуры.

«Если ситуация сложная – направляем выездную группу на место для выяснения причин. По жалобам, требующим капитального характера, разъясняем сроки работ в течение 1 дня; жалобы по содержанию и аварийному ремонту устраняются от 2 до 21 дня, в зависимости от категории, а выполнение и сроки работ контролируются через мобильное приложение», — добавила Кротова.

В случае нарушения установленного срока исполнитель привлекается к административной ответственности.

Благодаря такому подходу за месяц удалось сократить фактический срок исполнения работ, а качество содержания инфраструктуры улучшилось. Удовлетворенность жителей увеличилась практически вдвое.

Ежедневно электропоездами пользуется треть жителей Московской области, это свыше 2,1 млн человек. Пассажиропоток в июне уже превысил допандемийный на 5%.

На территории Подмосковья находится 461 ж/д станция и вокзал, 742 пешеходных перехода и 383 переезда.

За последние 2 года отремонтировано 8 станций, еще ремонт 7 станций завершат к концу года. Кроме того, дополнительно благоустроят территории у 11 станций МЦД.