РИАМО - 16 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья организовало постоянный контроль за качеством содержания железнодорожной инфраструктуры, создана рабочая группа для оперативного контроля и реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала года на качество и содержание инфраструктуры железной дороги поступило более 2 тыс. обращений от жителей, из них около 350 жалоб, или 17%, повторные.
Все железнодорожные объекты на территории Подмосковья оцифровали в системе контроля и планирования дорожной инфраструктуры.
«Если ситуация сложная – направляем выездную группу на место для выяснения причин. По жалобам, требующим капитального характера, разъясняем сроки работ в течение 1 дня; жалобы по содержанию и аварийному ремонту устраняются от 2 до 21 дня, в зависимости от категории, а выполнение и сроки работ контролируются через мобильное приложение», — добавила Кротова.
В случае нарушения установленного срока исполнитель привлекается к административной ответственности.
Благодаря такому подходу за месяц удалось сократить фактический срок исполнения работ, а качество содержания инфраструктуры улучшилось. Удовлетворенность жителей увеличилась практически вдвое.
Ежедневно электропоездами пользуется треть жителей Московской области, это свыше 2,1 млн человек. Пассажиропоток в июне уже превысил допандемийный на 5%.
На территории Подмосковья находится 461 ж/д станция и вокзал, 742 пешеходных перехода и 383 переезда.
За последние 2 года отремонтировано 8 станций, еще ремонт 7 станций завершат к концу года. Кроме того, дополнительно благоустроят территории у 11 станций МЦД.
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