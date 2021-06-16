РИАМО - 16 июн. В Госавтоинспекции разъяснили положения из проекта приказа МВД России, которым утверждается порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований закона. В частности, были разъяснены правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах, сообщает «МВД медиа».

Порядок должен заменить ныне существующий административный регламент (приказ от 23 августа 2017 г. №664), но сохранить его основные положения.

Так, инспекторы, которые будут вести скрытый надзор за безопасностью движения, сами могут производить административные действия (задержание, штраф), если стали свидетелем нарушения. Они могут передвигаться на автомобиле без опознавательных знаков и носить гражданскую одежду. Однако прятать форменные машины будет запрещено.

Сотрудник ГИБДД должен вести проверку документов в области обзора видеофиксатора. Также процессуальные действия полицейские могут производить без понятых, снимая все на камеру. Они обязательно должны уведомить о съемке.

Сотрудникам Госавтоинспекции будет запрещено брать в руки документы в паспортах и обложках, а также любые предметы, не имеющие отношения к делу, в том числе средства связи водителя.

Полицейских обязали сообщать родственникам пострадавших в ДТП о состоянии травмированных и об их дальнейшей судьбе. Также расширен список лиц, которым можно звонить при задержании.

При обнаружении неисправностей рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада сотрудник полиции может потребовать прекратить движение автомобиля до их устранения. Если сделать это невозможно, то нужно проследовать к месту ремонта.

Также формы акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения скорректированы в проекте с учетом правоприменительной практики.