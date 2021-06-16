РИАМО - 16 июн. Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском ежегодном открытом дистанционном музыкальном фестивале-конкурсе военной и патриотической песни «За тех, кто в море!», сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств».

Конкурс проводится рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу», приурочен ко Дню Военно-Морского Флота, который в этом году отмечается 25 июля.

К участию в конкурсе приглашаются жители всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и старше. Каждый участник конкурса представляет любое количество произведений.

Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

В конкурсе представлены номинации «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр» и «Разговорный жанр».

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте и в группе в «ВКонтакте».

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, министерства обороны Российской Федерации, Генерального совета партии «Единая Россия», совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».