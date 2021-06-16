РИАМО - 16 июн. Срок содержания под домашним арестом продлен для пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киры Ярмыш и участницы Pussy Riot Марии Алехиной до 30 июня, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Также сроки домашнего ареста продлили до 23 июня еще двум фигурантам «санитарного дела»: координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.

Всех их обвиняют в создании угрозы массового заражения коронавирусом. Они призывали к участию в массовой несанкционированной акции, которая прошла в Москве 23 января, чем создали опасную ситуацию для распространения вируса.