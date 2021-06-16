РИАМО - 16 июн. Водителям следует выбирать пути объезда из-за возможных затруднений движения по Новорижскому шоссе, в Северо-Западном тоннеле идет ремонт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, на время ремонта в тоннеле на проспекте Маршала Жукова возможны затруднения движения на Новорижском шоссе в сторону области и Москвы.

Рекомендуется выбирать пути объезда по Волоколамскому и Рублевскому шоссе.

В связи проведением дорожных работ с 13 июня по 23 июля в круглосуточном режиме введено ограничение движения в Северо-Западном тоннеле. На участке проводят ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.