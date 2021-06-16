РИАМО - 16 июн. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК России затребовать из ГСУ СК России по городу Москве и изучить материалы процессуальной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Ирины Цывиной, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в средствах массовой информации опубликовали открытое письмо ее дочери Зиновии Пасип к главе СК, которая уверена, что 18 апреля 2019 года ее мать убили.

Она попросила отчитаться, какие проверочные действия проводились после гибели матери. Официальной версией смерти актрисы считается сердечный приступ.

В центральном аппарате СК России проанализируют полноту проведенных проверочных мероприятий и при необходимости дадут последующие указания.