РИАМО - 16 июн. Центральная пригородная пассажирская компания обновила свое приложение, теперь покупка билетов на экспрессы стала удобнее, сообщает пресс-служба ЦППК.

Билеты на обычные электропоезда и на экспрессы будут храниться в разделе «Мои билеты». Здесь же можно найти приобретенные билеты, их данные, а также оформить возврат.

Помимо прочего, в разделе «Пассажиры» появилась возможность сохранить информацию, которая позволит избежать повторного ввода данных при оформлении проездных. Также обновление дает пользователю возможность ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляются в экспрессе, и взглянуть на фото электропоезда.

Обновление доступно в Google Play и App Store.

ЦППК продолжает заниматься развитием сервиса цифровых услуг. Таким образом, компания планирует прийти к максимальному удобству и функциональности своего приложения. В прошлом году Центральная ППК отметила рост числа проездных, которые пассажиры купили через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК». За год пассажиры оформили порядка 2 млн билетов.

Приложение компании позволяет оформить разовые билеты на электропоезда от ряда станций всех направлений МЖД, а пользователям программа «Саквояж Бонус» – копить бонусы за купленные билеты в приложении и оплачивать ими покупки у партнеров.