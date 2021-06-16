РИАМО - 16 июн. В столице усилен контроль за пожарной безопасностью на природных территориях, с начала пожароопасного периода в городе удалось не допустить природных и ландшафтных возгораний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В новой Москве прошла опашка территорий садоводческих товариществ, населенных пунктов и поселений около леса. Очищено более 215 тыс. кв. м территорий от сухой травы, мусора, валежника, пожнивных и порубочных остатков.

Прошло более 18 тыс. инструктажей и встреч с охватом более 85 тыс. человек, распространено более 65 тыс. информационных материалов на противопожарную тематику.

Выездные плановые осмотры территорий проходят каждый день. Специалисты следят за тем, чтобы не было несанкционированного сжигания мусора, пала травы и сгораемых отходов.

Обеспечен мониторинг пожарной обстановки с применением вертолетов. С 1 мая экипажи авиацентра совершили более 200 разведок на территории ТиНАО протяженностью свыше 120 километров.