РИАМО – 17 июн. В столице 17 июня открывается книжный фестиваль «Красная площадь». Он продлится по 20 июня, сообщается на сайте фестиваля.

Вход на мероприятия фестиваля будет бесплатным, но для обеспечения эпидемиологической безопасности в условиях пандемии для посещения необходимо будет пройти предварительную регистрацию.

Фестиваль будет работать каждый день с 10 до 22 часов. Каждый день разбит на получасовые сеансы: сеанс в 10:00, в 10:30, 11:00 и так далее. Посетителям рекомендуют приходить на фестиваль в любое время в течение часа с момента начала выбранного при регистрации сеанса. При этом детям до 14 лет регистрация не потребуется.

Посетители фестиваля обязаны находиться в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев рассказал, что в рамках «Красной площади» проведут более 500 разнообразных событий. Будут работать площадки «Детская и учебная литература», «Художественная литература», «Нонфикшн», «Антикварная и букинистическая книга», «Регионы России», «История Отечества» и другие.​

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