РИАМО - 16 июн. В музее «Новый Иерусалим» в Истре с 19 июня по 5 декабря пройдет выставка «Константин Горбатов. Приближая красоту», приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Горбатова, сообщает пресс-служба музея.

«Выставка Константина Горбатова – первый большой проект «Нового Иерусалима» в статусе государственного историко-художественного музея. С 2021 года мы получили новое название, двигаясь к обретению собственной музейной идентичности. На этом пути для нас было символично и особенно важно инициировать масштабную выставку художника, имя которого ассоциируется именно с нашим музеем. Путь художника, долгие годы прожившего в эмиграции, нельзя назвать счастливым. Но все его работы будто источают внутренний свет сквозь буйство красок», — сказал генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Гостям выставки покажут творчество художника, на многие десятилетия вычеркнутое из истории русского искусства. Музей «Новый Иерусалим» является главным хранителем наследия Горбатова. Именно его собрание, насчитывающее более 100 живописных и графических работ, легло в основу масштабной трехчастной экспозиции, отражающей насыщенную и драматичную историю жизни и творчества художника.

На выставке будет представлено 103 работы – это произведения из музея «Новый Иерусалим», Третьяковской галереи, Русского музея, Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Театрального музея им. А.А. Бахрушина и других публичных и частных собраний.

Проект курирует руководитель художественного отдела музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова. Научными консультантом выставки выступила исследователь творчества художников русского зарубежья, проживающая в настоящее время в Дюссельдорфе, Ольга Сугробова-Рот.

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