РИАМО - 16 июн. Дети из Подмосковья могут принять участие в IV Всероссийском конкурсе рисунков по правилам дорожного движения «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», сообщает пресс-служба благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Конкурс направлен на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени и приурочен к Международному дню светофора. Конкурс проводится с 14 июня по 14 июля.

В число задач конкурса входит: активизация деятельности образовательных учреждений по обучению воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах летом; повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах летом.

Конкурс также призван привлечь внимание родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма летом, развить социальную активность родителей в области безопасности дорожного движения в летний период, пропагандировать здоровый и безопасный семейный образ жизни, развивать творческие способности детей.

К участию в конкурсе приглашают детей в возрасте 3-14 лет. Подробности, как принять участие в конкурсе, можно узнать на сайте.

В летний период возрастает количество ДТП с участием детей и подростков, так как это время активного отдыха, пора каникул. С приходом теплых дней все чаще на дорогах появляются дети на велосипедах, а также подростки, управляющие скутерами и мопедами. Многие дети в это время предоставлены сами себе. Жителей призвали летом обратить особое внимание на безопасность детей на дорогах.