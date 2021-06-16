РИАМО - 16 июн. Альтернатива прививке Covid-19 – природа, однако этот путь может предусматривать лечение в госпитале через аппарат ИВЛ, сообщает «Вечерняя Москва».
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отметил, что вакцина – это единственная защита от коронавируса и сеть прививочных пунктов уже отлажена.
По мнению эксперта, альтернатива вакцине может проходить через аппарат ИВЛ, но останавливаться на ней не стоит.
Онищенко подчеркнул, что в прошлом году около 70 млн россиян привились от гриппа. Прививку граждане страны сделали осенью.
В связи с этим, депутат не согласился с мнением о скептическом отношении россиян к здоровью.
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