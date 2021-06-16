РИАМО - 16 июн. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что власти Москвы, обязав вакцинироваться от коронавируса работников сферы услуг, действую по закону. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что постановление московского управления Роспотребнадзора касается только тех работников, которые по 157-му закону об иммунопрофилактике, действующим в стране с 1998 года, подлежат обязательной вакцинации.

«Все они имеют в соответствии с особенностями трудовой деятельности определенные ограничения, которые они добровольно приняли, поступая на эту работу. В первую очередь они обязались проходить периодически медицинские осмотры, потому что в силу особенностей трудовой деятельности рискуют своим здоровьем в период подъема заболеваемости», — сказал Онищенко.

Он уточнил, что в данном случае перед работодателями стоит задача по обеспечению прохождения всех процедур по вакцинации от Covid-19. Руководители должны будут или отпускать работников на прививочные пункты, или приглашать медиков на рабочее место.

Академик РАН считает, что сейчас немало людей начнут рассуждать о нарушении прав человека, но при этом ориентируются на очень сомнительное право потерять здоровье, умереть или, воспользовавшись правом на свободу, забрать чью-то жизнь.

«Здесь все в рамках закона. Так что стоит поддержать данное постановление, перестать развлекаться в вербальном творчестве с разных сторон и демагогизировать насчет прав человека. Нужно сохранять свое право на жизнь и здоровье», — подчеркнул Онищенко.

В среду главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих граждан в сфере услуг.

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