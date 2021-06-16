РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июн. В подмосковном Дзержинском утонул ребенок, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел в среду. Въезд на карьер со стороны улицы Угрешская.

«Сегодня (16 июня - ред.) это произошло на Дзержинском карьере», - сообщил источник.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольги Врадий, к ним такая информация не поступала.