РИАМО - 16 июн. Школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина проводит набор школьников Московской области в 8, 9 и 10-е классы, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Как отметила зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина, прием документов в 8-10 классы будет проходить до 5 июля.

«Сама школа находится во Фрязине, но принимает детей со всего Подмосковья и других регионов России. Размещение и обучение с этого учебного года будет организованно в новом современном здании», — сказала Каклюгина.

Она добавила, что дети живут в интернате с понедельника по пятницу, а летом проходят практику.

«Отмечу, обучение, проживание и 5-разовое питание бесплатное. Большинство выпускников школы работают пилотами гражданской и военной авиации, инженерами и связистами, считаю, что это уникальная возможность для наших школьников», – рассказала Каклюгина.