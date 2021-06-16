РИАМО - 16 июн. Демонстрация применения гербицидов и их эффективность в борьбе с борщевиком Сосновского прошла в Можайском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Демонстрация действия гербицидов на борщевик состоялась в целях повышения эффективности борьбы с этим ядовитым растением. Были обсуждены и применены в действии новые технологии, позволяющие достигнуть максимального результата, меры безопасности и охраны окружающей среды при проводимых работах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Участникам мероприятия показали земли, которые обработали разными химическими препаратами. Они смогли оценить результативность обработок с учетом того, что на участках сохранятся другие растения.

«Грамотный подбор препаратов, которыми обрабатывают территорию от произрастания борщевика, обеспечивает быстрое устранение сорняка и замещение его травянистой растительностью на долгие годы», - заключил Воскресенский.

Во встрече приняли участие сотрудники ГКУ «Центр агропромышленного развития» совместно с представителями администраций Можайского, Солнечногорского, Рузского и других городских округов региона, а также заинтересованные жители и работники сельскохозяйственных предприятий.

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