РИАМО - 16 июн. Современный российский футбольный болельщик весьма эмоционален, имеет подвижную психику и высокую потребность в мужском общении, сообщает «Вечерняя Москва».

«Зачастую это (характеристики, свойственные футбольному болельщику, - ред.) свойственно более молодым людям, потом со временем эта страсть приходит в норму и уменьшается. Наиболее агрессивные фанаты, например, которые даже в мороз болеют за свою команду с голым торсом, — это люди с повышенным тестостероном, не очень сексуально удовлетворенные», — сказал психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин также отметил, что сейчас болельщики обычно смотрят игру перед экраном дома. Кроме того, многие болельщики смотрят матчи в автомобиле или по дороге домой в телефоне. Шпрыгин также отметил, что некоторые болельщики могут использовать какие-то талисманы, которые, по их мнению, влияют на исход игры.

Шпрыгин добавил, что традиционно болельщики на стадионах одеваются в атрибутику своей команды, также они поют песни, выкрикивают лозунги, придумывают баннеры с язвительными колкостями.

Футбольный турнир Евро-2020 начался 11 июня и продлится до 11 июля. Ранее игра российской и финской сборных по футболу завершилась победой команды РФ.