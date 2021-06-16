На видео видно, как молодой человек прокатился по платформе, стоя на самокате, при этом держась за ручку движущегося электропоезда. 17‑летнего жителя столицы доставили в отдел полиции.
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На видео видно, как молодой человек прокатился по платформе, стоя на самокате, при этом держась за ручку движущегося электропоезда. 17‑летнего жителя столицы доставили в отдел полиции.
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