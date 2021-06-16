РИАМО - 16 июн. Сотрудники столичной полиции установили личность подростка, который схватился за поезд на станции метро «Арбатская» и прокатился на самокате, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в Сети появился ролик, в котором видно, как молодой человек прокатился по платформе, стоя на самокате, при этом держась за ручку движущегося электропоезда.

17-летнего жителя столицы доставили в отдел полиции.

Материал проверки в отношении подростка направлен в ГКУ «Организатор перевозок» города Москвы.