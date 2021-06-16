РИАМО - 16 июн. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому изменилась дивидендная политика государственных компаний, сообщает Федеральное агентство новостей.
По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
На сайте правительства России говорится, что при расчете дивидендной базы теперь не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками, например, статьи отчетности, связанные с переоценкой имущества или разницами в курсах валют.
Новый подход к расчету выплат сделает поступления в бюджет более прогнозируемыми, повысит прозрачность дивидендной политики и сбалансирует инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.
О настройке дивидендной системы президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному Собранию в апреле.
Также Мишустин оценил текущую ситуацию с ростом цен в стране и отметил, что на изменения нужно реагировать оперативно.
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