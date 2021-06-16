РИАМО - 16 июн. На стройплощадку завода по энергоутилизации отходов компании «РТ-Инвест» в Воскресенске доставили генератор паровой турбины для производства электроэнергии из отходов, самую большую часть генератора уже установили, сообщает пресс-служба компании.

Статор весом 106 тонн смонтировали на отметке 9 метров в течение рабочей смены. Это позволит в ближайшее время приступить к закрытию теплового контура главного корпуса, где будут происходить основные технологические процессы термической утилизации.

На заводах будут перерабатывать в энергию только те отходы, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот. Запуск заводов в рамках создания комплексной системы обращения с отходами позволит достичь «нулевого» захоронения.

На стройплощадке завода в Воскресенске уже полностью смонтированы конструкции каркаса 3 котлов, пароперегреватели, экономайзеры, барабаны. Завершена сварка теплообменных панелей. Котлы полностью готовы к монтажу трубопроводов.

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