РИАМО - 16 июн. Кальянная «Мята Lounge Нахимовка» на юго-западе Москвы временно прекратила свою деятельность из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Заведение работало, несмотря на запрет мэра Москвы. Также там не было дезинфицирующих средств, не проводилась дезинфекция помещений, мебели, для обработки рук использовался антисептический лосьон, в составе которого содержание активных в отношении вирусов веществ указано не было.

В заведении не соблюдались принципы социального дистанцирования, социальной разметки на входе не было. Еще в заведении не был организован централизованный сбор средств индивидуальной защиты.

Сотрудникам не измеряли температуру перед началом рабочего дня и не тестировали на коронавирус.

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