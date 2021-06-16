РИАМО - 16 июн. В 2023 году в столице на пересечении Багратионовского проезда, улицы Барклая, улицы Олеко Дундича появится подземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведутся работы по строительству подземного пешеходного перехода, временного пешеходного перехода, демонтажу существующего перехода, переустройству кабельных линий, тепловых сетей, дождевой канализации, перекладке инженерных коммуникаций», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Протяженность перехода составит 122 м, ширина - 4-6 м, а высота – 2,3 м. Кроме того, планируется оборудование 5 лестничных сходов. Для того, чтобы маломобильные граждане могли передвигаться с комфортом, предусмотрена установка 4 лифтов.

2 схода находятся вдоль улицы Олеко Дундича, у пересечения с улицей Барклая. Так сход №1 размещен со стороны сквера, а №5 (противоположный) – у дома №9 на улице Барклая.

Сход №2 разместится вдоль четной стороны Багратионовского проезда в районе дома №18.

Еще 2 схода расположатся вдоль улицы Барклая по четной стороне – сход №3 у дома №8, а также по нечетной – сход №4 у дома 9.