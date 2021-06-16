РИАМО - 16 июн. В Орехово-Зуеве поймали змею, которая заползла в подъезд жилого дома, затем ее отпустили в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Жители дома сообщили о том, что в подъезд заползла змея, похожая на гадюку. Ее отловили сотрудники пожарно-спасательной части №250 «Мособлпожспаса».

«Прибыв на место вызова, спасатели установили, что пресмыкающееся, действительно, является гадюкой. Подцепив змею с помощью специального крюка, работники противопожарно-спасательной службы переместили рептилию в заранее подготовленный пластиковый контейнер, отвезли в лесополосу, расположенную вдали от населенного пункта, и выпустили в естественную среду обитания», – сказал старший смены Дмитрий Доценко.

Он добавил, что активность змей, которая повысилась в апреле, завершится в июне. Тем не менее вероятность встречи с гадюкой на природе велика.

Доценко отметил, что гражданам необходимо запомнить следующее: при встрече со змей нужно оставаться на месте, не совершать резких движений и не бежать. С большой вероятностью змея уползет.

Если змея укусила человека, то его нужно уложить в горизонтальное положение, обеспечить покой и зафиксировать конечность. После этого пострадавшего нужно доставить в медучреждение.